Visita de Pelosi a Taiwan pode ter consequências 'muito complicadas'

Felipe Pathé Duarte acredita que a visita da presidente do Congresso norte-americano ao território pode levar a uma crise comercial e fazer crescer o apoio ao governo de Pequim no Taiwan.

Nancy Pelosi, a presidente do Congresso norte-americano e terceira figura de estado nos Estados Unidos, prometeu que os "Estados Unidos não vão abandonar Taiwan", durante uma visita que causou indignação em Pequim e também na sua terra natal. O especialista em relações estrangeiras Filipe Pathé Duarte acredita que a visita pode influenciar o comércio internacional e deixar as relações entre a China e o Taiwan ainda mais tensas do que estavam antes desta visita.