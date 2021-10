A China e a guerra

Há só uma China representada na ONU, e reconhecida universalmente: a República Popular.



Mas no terreno existem duas: o gigante controlado por Pequim, com mais de mil e quatrocentos milhões de almas, e a que se autoproclama “República da China–Taiwan”, com menos de 2% desse número, em habitantes do seu arquipélago.



Nasceram da guerra civil cruenta que se prolongou entre 1927 e 1949, revelando ao público a fragilidade da república unitária fundada em 1912, grande utopia política destinada a acabar com o reino dos senhores neofeudais e a unificar o que se calhar não podia ser uno.