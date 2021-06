Portugal empata em Espanha no primeiro jogo de preparação para o Euro2020

A seleção portuguesa de futebol empatou esta sexta-feira a zero com a Espanha, no primeiro encontro particular de preparação para a fase final do Euro2020, disputado no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.







seleção Portugal REUTERS/Rafael Marchante

Tópicos Portugal Espanha Budapeste Euro2020 futebol desporto

A 11 dias da estreia, frente à Hungria, em Budapeste, na primeira jornada do Grupo F, o selecionador luso ainda não teve Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, estreou Pedro Gonçalves e testou Danilo como central.Portugal ainda cumpre um segundo particular antes do Euro2020, defrontando Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 09 de junho, véspera da partida para Budapeste, onde a equipa das 'quinas' ficará sediada durante a competição.No Grupo F, e além da Hungria, Portugal também medirá forças com a Alemanha (19 de junho, em Munique) e a França (23 de junho, na capital magiar).