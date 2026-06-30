Porto entre as cinco cidades na corrida a Capital Europeia Verde 2028

A cidade invicta disputa o título com Aalborg, na Dinamarca, Bielsko-Biala, na Polónia, Kosice, na Eslováquia e Zaragoza, em Espanha.

O Porto é uma das cinco cidades selecionadas pela Comissão Europeia para a fase final dos Prémios Capital Verde Europeia 2028, anunciou esta terça-feira, dia 30, a Câmara do Porto.



Porto foi uma das cinco cidades apuradas para a fase final do concurso

No seu 'site', a autarquia esclareceu que na avaliação das candidaturas recebidas, o painel independente referiu que "o Porto obtém uma pontuação elevada em todos os domínios da sustentabilidade urbana, especialmente na gestão da água e na adaptação às alterações climáticas".

Para além do Porto, das 17 candidaturas iniciais estão na corrida quatro: a cidade de Aalborg, na Dinamarca; Bielsko-Biala, na Polónia; Kosice, na Eslováquia e Zaragoza, em Espanha.

"Ao longo da última década, a cidade reforçou a resiliência e a sustentabilidade da água em meio urbano através da modernização de infraestruturas, da restauração de ecossistemas e de um envolvimento ativo da comunidade. O Porto adota uma visão holística para assegurar que os esforços de sustentabilidade se reforçam mutuamente", refere o painel, citado no 'site' do município.

Citada em comunicado, a vice-presidente da Câmara do Porto, Catarina Araújo, afirmou que vão continuar a trabalhar "para mostrar que o Porto não é apenas uma cidade candidata a um galardão europeu", mas um concelho comprometido com a "transição verde justa, com melhor qualidade de vida para todos e com respostas concretas aos desafios climáticos".