PJ faz buscas na Câmara de Ourém e Junta de Freguesia de Fátima

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou hoje a realização de buscas na Câmara de Ourém e na Junta de Freguesia de Fátima, no distrito de Santarém, no âmbito de um inquérito da área económico-financeira, disse à Lusa fonte policial.







A mesma fonte esclareceu que "as buscas estão a ser efetuadas por inspetores do DIC [Departamento de Investigação Criminal] de Leiria" da Polícia Judiciária.O presidente da Junta de Freguesia de Fátima, Humberto Silva, adiantou que as buscas visaram, também, a sua residência."Da minha casa não foi levada qualquer documentação. Na junta, entregámos todos os documentos que a PJ solicitou e prestámos todo o apoio. E estamos disponíveis para esclarecer às autoridades qualquer dúvida", declarou Humberto Silva.A Lusa tentou contactar o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, sem sucesso.