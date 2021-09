Pelé deixa cuidados intensivos após operação a tumor no cólon

O ex-futebolista brasileiro Pelé, de 80 anos, recebeu hoje alta da unidade de cuidados intensivos, onde se encontrava a recuperar da cirurgia de remoção de um tumor no cólon, informou o hospital Albert Einstein de São Paulo.







Reuters

Segundo o relatório médico, Pelé apresenta uma "boa evolução clínica" após a operação, e vai ficar, a partir de agora, em recuperação num quarto do hospital onde foi feita a intervenção."Estou mais feliz a cada dia, pronto para jogar 90 minutos, mais tempo extra. Nos encontraremos novamente em breve", escreveu Edson Arantes do Nascimento (Pelé) na rede social Instagram, agradecendo aos fãs pelas "milhares de mensagens afetuosas" recebidas desde a sua hospitalização, numa mensagem ilustrada com uma foto dele sorrindo, de punhos erguidos.Pelé está internado desde 31 de agosto, quando chegou ao hospital para realizar exames de rotina, acabando por ser descoberta a existência de um tumor no cólon.Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Campeonato por Mundo por três vezes (1958, 1962, 1970), o primeiro com apenas 17 anos.Durante a sua carreira, marcou 1.281 golos em 1.363 jogos.