Parlamento federal alemão incluiu deputada portuguesa pela primeira vez

Catarina dos Santos é a primeira deputada luso-alemã a integrar o Bundestag (parlamento alemão), e, com 27 anos, a mais jovem a ser eleita pela União Democrata Cristã (CDU) nesta legislatura.







REUTERS/Annegret Hilse

"É uma grande honra", sublinhou Catarina dos Santos à agência Lusa. Nascida em Lisboa, em 1994, viveu praticamente toda a sua vida em Aachen, na região da Renânia do Norte-Vestefália. A política só entrou no seu percurso aos 20 anos, mas agora confessa que não trocaria a sua função por nenhuma outra."Entrei no partido quando comecei a estudar. Foi sempre no meu tempo livre, nada sério, queria fazer outras coisas além de estudar, conhecer outras pessoas", contou, acrescentado ter escolhido a CDU por ser "um partido para todos, com uma política abrangente".Tinha 20 anos e o desejo de ser advogada. Estudou direito na cidade de Colónia e, na altura do estágio, teve finalmente a oportunidade de concretizar a vontade antiga de viver em Portugal."Quis sempre viver em Portugal (...) foi incrível, adorei", recordou Catarina, que fez um estágio de três meses na Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã."Este ano deram-me a possibilidade de me candidatar. Nunca foi um objetivo, mas agora, adoro. É uma forma de representar a minha parte alemã, e a portuguesa, e também os jovens. São tantas pessoas que agora tenho de representar. Acho que é o meu emprego de sonho que desconhecia", confessou, entre sorrisos.Catarina dos Santos entra para o Bundestag depois de 16 anos de Angela Merkel como chanceler. A CDU passa agora a desempenhar o papel de principal partido da oposição, com um novo líder que deverá ser eleito já este mês."É um grande desafio para o partido, sem dúvida. Mas para mim não há grande diferença porque eu não conheço o trabalho do governo. Nos últimos 16 anos não era deputada. O início é para todos. Para muitos dos deputados também é uma situação nova", revelou.Nos próximos quatro anos, Catarina vai dividir-se entre Berlim e a sua localidade."Vou continuar a ser advogada, mas não vou exercer. O meu trabalho vai ser inteiramente como deputada. Vou intercalar uma semana em Berlim, outra na minha casa", explicou, revelando que fará parte de dois grupos no parlamento, dedicados à Europa e à digitalização.Com mãe portuguesa e pai alemão, a divisão da família entre dois países esbateu-se na altura de apoiar Catarina a assumir o seu novo cargo."A minha família sempre me ajudou muito. A minha mãe disse-me - se queres fazer, fazemos. Tive uma grande ajuda de todos. A minha avó, em Portugal, viu uma pequena entrevista minha e ficou muito contente", partilhou.Catarina dos Santos espera ser uma "voz luso-alemã" que possa representar da melhor forma os dois países.A CDU elegeu 197 deputados, depois de ser derrotada nas eleições de setembro de 2021. Catarina dos Santos, com 27 anos, é a mais jovem.