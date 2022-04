Papa pede "acesso livre" a lugares sagrados de Jerusalém

O Papa Francisco pediu hoje "acesso livre" aos lugares sagrados de Jerusalém, onde confrontos nos últimos dias na Esplanada das Mesquitas entre a polícia israelita e palestinianos fizeram mais de 150 feridos.







Papa Francisco Reuters

"Que israelitas, palestinianos e todos os habitantes da Cidade Santa, juntamente com os peregrinos, experimentem a beleza da paz, vivam em fraternidade e acedam livremente aos lugares sagrados com respeito mútuo pelos direitos de cada um", afirmou na tradicional mensagem pascal "Urbi et Orbi"."Pedimos paz para Jerusalém e paz para aqueles que a amam, cristãos, judeus e muçulmanos", acrescentou, na tradicional mensagem, diante cerca de 50 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, no Vaticano.Francisco rezou também pelos povos da América Latina, mas sem citar nenhum país em particular: "Que o Cristo ressuscitado acompanhe e ajude os povos da América Latina que, nestes tempos difíceis de pandemia, viram as suas condições sociais piorarem, em alguns casos, agravadas também por casos de crime, violência, corrupção e tráfico de drogas".Na cerimónia, o Papa pediu também paz para a Ucrânia, Médio Oriente e continente africano, e apelou a "o Ressuscitado acompanhe o caminho de reconciliação que a Igreja Católica canadiana está seguindo com os povos indígenas", referindo-se a casos de abuso, tortura e maus-tratos a crianças indígenas em internatos católicos por ordem do governo canadiano."Queridos irmãos e irmãs, toda a guerra traz consigo consequências que afetam toda a humanidade: desde o luto e o drama dos refugiados, até a crise económica e alimentar da qual já se veem sinais", alertou, concluindo que "a paz é possível, a paz é necessária, a paz é a principal responsabilidade de todos", concluiu a sua mensagem.