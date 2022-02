Página da TAP no Twitter alvo de ataque informático

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A página da TAP na rede social Twitter foi hoje alvo de um ataque informático, confirmou à Lusa fonte oficial da TAP, acrescentando que estão a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para proteger a sua conta.







TAP

Tópicos Twitter TAP ataque informatico

"A TAP confirma que a sua conta oficial no Twitter foi alvo de um ataque informático", informou fonte oficial da companhia aérea, acrescentando que "desenvolveu já todas as diligências necessárias para proteger a sua conta".A conta da TAP no Twitter - @tapairportugal -- aparecia sem fotografia de perfil e com quatro publicações da palavra "Awesome" (Fantástico, em português), por volta das 13:00, conforme avançou a CNN Portugal.Segundo a empresa, a conta da TAP no Twitter foi suspensa, sendo possível ver o que se encontra publicado, mas sem ser possível criar novos 'tweets'.