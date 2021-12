Ordem dos Médico pede adaptação ágil das normas e redução de isolamento

A Ordem dos Médicos (OM) defendeu hoje que a nova fase da pandemia de covid-19 exige "uma adaptação ágil" das normas e procedimentos e apresenta sete recomendações, entre as quais a redução de isolamento de 10 para sete dias.







"A nova fase pandémica em que Portugal se encontra, com a presença de uma nova variante e aumento exponencial do número de novas infeções diárias, exige uma adaptação ágil das normas e procedimentos definidos pelas autoridades de saúde, para melhor acompanhamento dos doentes covid, não covid e adesão da população ao que é necessário em cada momento", defende a OM em comunicado.Neste contexto, o bastonário da OM, Miguel Guimarães, e o coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19, Filipe Froes, fazem sete recomendações, sendo a primeira a utilização do Indicador de Avaliação do Estado da Pandemia (IAP), desenvolvido pela OM e pelo Instituto Superior Técnico, "para monitorizar a pandemia com coerência, compreensão e envolvimento da população".O "reforço vacinal urgente nos vulneráveis" é outras das recomendações da OM, afirmando que 15% das pessoas com 65 ou mais anos (cerca de 2,3 milhões) estão sem reforço vacinal dos quais mais de 230.000 têm mais de 70 anos."A reavaliação dos períodos de isolamento e de baixa por doença ou após contacto de alto risco (por exemplo, 7 dias) com testagem de modo a assegurar segurança do próprio e de todos, tendo em atenção a presença de fatores de risco, estado vacinal e o impacto do absentismo laboral" é outras das medidas aconselhadas.A Ordem dos Médicos recomenda também a "reavaliação dos critérios e recursos alocados ao seguimento de doentes em ambulatório", nomeadamente à alocação de médicos de medicina geral e familiar, que "compromete significativamente todas as outras atividades assistenciais".Apela ainda à disponibilização de "forma regular e transparente" de dados relativos aos doentes internados e dos que morreram, nomeadamente idade, comorbilidades, estado vacinal, "para fundamentar decisões críticas e urgentes".Alterar o sistema de informação da Direção-Geral da Saúde, no sentido de acompanhar as necessidades da população, nomeadamente com "uma página de informação simples com os procedimentos a adotar pelos cidadãos infetados ou com contactos de alto risco", e reforçar a capacidade de resposta, nomeadamente no SNS24, nas equipas de saúde pública, na testagem e centros de vacinação, e ativar a resposta assistencial do setor privado e social, evitando o agravamento do impacto da pandemia nos doentes não Covid, são outras recomendações da OM.Portugal registou hoje um novo máximo de novas infeções diárias desde o início da pandemia (26.867), segundo a Direção-Geral da Saúde.Desde março de 2020, já morreram 18.921 pessoas em Portugal e foram contabilizados 1.330.158 casos de infeção