Operação Lex: Decisão instrutória marcada para 16 de dezembro no STJ

O Ministério Público pediu a ida a julgamento do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do SLB Fernando Tavares, o advogado Jorge Barroso, o funcionário judicial Otávio Correia e a sua mulher Elsa Correia.

A decisão instrutória do processo 'Operação Lex' está agendada para 16 de dezembro, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), tendo esta quinta-feira o Ministério Público (MP) pedido a ida a julgamento dos cinco arguidos que requereram abertura de instrução.







Paulo Calado/Cofina

O debate instrutório ficou hoje concluído, numa sessão no STJ, tendo o MP pedido a ida a julgamento dos arguidos que requereram abertura de instrução: o ex-presidente do Sport Lisboa e Benfica (SLB), Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do SLB, Fernando Tavares, o advogado Jorge Barroso, o funcionário judicial Otávio Correia e a sua mulher Elsa Correia.Alguns dos arguidos que não requereram a abertura de instrução pediram contudo para falar no final da sessão de hoje, tendo Miguel Matias, advogado do ex-presidente do Tribunal Relação de Lisboa Luís Vaz das Neves, manifestado a convicção de que se fará justiça e que o seu constituinte não irá a julgamento por falta de indícios relativos aos crimes que lhe são imputados.