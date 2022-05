Operação Lex: Tribunal aceita requerimento de abertura de instrução de Luís Filipe Vieira

O Supremo Tribunal aceitou o pedido de instrução feito pelo antigo presidente do Benfica no âmbito da Operação Lex. Vieira é acusado de recebimento indevido de vantagem.

O Supremo Tribunal de Justiça pronunciou-se favoravelmlente à abertura da fase de instrução pedida pela defesa de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica. O Supremo aceitou ainda a abertura da fase de instrução ao antigo vice-presidente do clube Fernando Tavares. Albertino Figueiria e Rita Filipe (atual companheira do juiz Rui Rangel), viram o seu pedido de abertura da fase de instrução ser negado. Jorge Barroso, Otávio Correia e Elsa Correia também viram o STJ a aceitar a abertura da fase de isntrução.