Nova Zelândia: restos mortais encontrados em malas são de duas crianças

A polícia da Nova Zelândia anunciou, esta quinta-feira, que os restos mortais encontrados em malas compradas num leilão são de duas crianças. O inspetor Tofilau Faamanuia Vaaelua disse que os corpos das vítimas, entre os 5 e os 10 anos de idade, tinham provavelmente sido armazenados durante vários anos.





Os corpos estavam em duas malas de tamanho idêntico, acrescentou."A natureza da descoberta torna a investigação complexa, particularmente devido ao tempo decorrido entre a morte e a descoberta", indicou Vaaelua.Uma família encontrou as malas depois de ter comprado um reboque cheio de artigos vendidos a granel por um armazém, tendo o responsável indicado que a família em questão não está ligada à morte, mas está "compreensivelmente perturbada com a descoberta".A polícia, que também chamou a Interpol, está a procurar outros artigos domésticos e pessoais no reboque para identificar as vítimas.O armazém e a propriedade onde as malas foram levadas foram minuciosamente examinados pela equipa forense."Estamos a fazer o nosso melhor para identificar as vítimas" para responsabilizar o autor ou autores da morte destas crianças, disse Vaaelua.