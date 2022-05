Segundo as autoridades locais, ainda não foi possível dar início às operações de busca e salvamento com helicópteros devido às más condições meteorológicas.

Avião com 22 pessoas a bordo desaparece no Nepal

Um avião operado por uma companhia aérea privada no Nepal desapareceu, este domingo, com 22 pessoas a bordo. A localização da aeronave é ainda desconhecida pois, devido ao mau tempo, ainda não foi possível enviar helicópteros de busca.



"Um helicóptero de busca teve de voltar para Jomsom por causa do mau tempo sem conseguir localizar o avião", garantiram as autoridades de Aviação Civil do Nepal, em comunicado.



O avião da Tara Air partiu da cidade de Pokhara, a cerca de 125 quilómetros da capital do país, Katmandu e tinha como destino Jomsom, a cerca de 80 quilómetros. O tempo estimado desta viagem, uma rota turística bastante famosa entre os adeptos das caminhadas em trilhos de montanha, era de apenas 15 minutos.