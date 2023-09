Movimento Porta a Porta exige que o Governo tome medidas urgentes na habitação

O movimento Porta a Porta -- Casa para Todos) instou hoje o Governo a adotar medidas urgentes para resolver o problema da Habitação, nomeadamente o tabelamento do preço do arrendamento urbano e o aumento da oferta pública.





Numa carta aberta enviada ao primeiro-ministro, António Costa, e à ministra da Habitação, Marina Gonçalves, este movimento, que defende o direito à habitação, alerta para a "situação insustentável" que se vive no país."A situação que vivemos é insustentável e de um impacto profundo na nossa vida social coletiva e de dimensões catastróficas na vida pessoal de cada um. O conjunto das políticas desenvolvidas por vossas excelências tem vindo a agravar a situação que se vive", pode ler-se na missiva.Fazendo uma alusão à manifestação do próximo sábado pelo direito à habitação, que decorre em 23 cidades do país, o movimento Porta a Porta aponta para as dificuldades no acesso ao arrendamento e elenca um conjunto de medidas para minimizar o problema.Nesse sentido, o movimento defende medidas como a "renovação obrigatória dos atuais contratos de arrendamento, o congelamento de aumentos das rendas durante 2024, o tabelamento do arrendamento urbano, a revogação da lei dos despejos e o aumento da oferta pública de habitação.No que diz respeito à aquisição de casa para habitação própria e permanente, é defendido que se garanta que "nenhuma família pague mais do que 35% dos seus rendimentos líquidos mensais de prestação bancária do crédito à habitação" e que se proíba "a penhora da morada de família"."É preciso inverter as opções políticas. Pôr fim à especulação, ao uso da habitação como mercadoria e colocar a função social da propriedade inscrita na Constituição e na Lei de Bases da Habitação, com primazia das opções políticas desenvolvidas. É fundamental tomar as medidas que conduzam à redução dos custos com a habitação, ao aumento real dos salários, reformas e pensões", defende ainda o movimento.