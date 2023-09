Governo recusa que carta enviada a Bruxelas visasse "fugir às responsabilidades"

O Governo rejeitou hoje que a carta enviada à Comissão Europeia sobre as prioridades para 2024, que incluíam uma iniciativa sobre habitação, tenha visado "alijar responsabilidades" e "atirar para a União Europeia" a resolução da crise nesse setor.







Especialistas admitem que não é viável construir "acessível" e apontam o dedo ao Estado D.R.

Tópicos carta bruxelas habitação

Em resposta ao deputado da IL Bernardo Blanco no debate parlamentar sobre o estado da União Europeia (UE), o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, rejeitou que a carta enviada à Comissão Europeia tenha sido um "pedido de ajuda"."Portugal não fez um pedido de ajuda à Comissão Europeia, Portugal enviou uma carta com sugestões de prioridades que entendemos que devem ser prioridades europeias. A habitação é, aliás, uma entre quinze. Portanto, tal como fizemos no ano passado, este ano também demos um contributo", disse.O governante quis também esclarecer "um segundo equívoco" sobre esta matéria, referindo-se às críticas segundo as quais o Governo estaria a tentar "alijar responsabilidades e a atirar para a UE a resolução deste problema" ao enviar a carta."Nada de mais errado. Qualquer espetador medianamente atento tem visto que o Governo está atuar em matéria de habitação e tem havido um amplo debate na sociedade portuguesa em relação às medidas que o Governo tem adotado: uns concordam, outros não, (...) agora não faltam medidas", referiu.Tiago Antunes deu o exemplo das medidas hoje aprovadas em Conselho de Ministros, qualificando-as como "muitíssimo relevantes para ajudar os portugueses a enfrentar os custos acrescidos com a habitação"."Não faltam medidas do Governo nesta área. É uma área de âmbito essencialmente nacional em que o Governo está a atuar, mas, sendo algo que é transversal a todos os países europeus, faz sentido que a Comissão Europeia estude e proponha iniciativas nesta área. Foi o que dissemos", vincou.Antes, o deputado da IL Bernardo Blanco tinha qualificado a missiva em questão como um "pedido de ajuda" que não teve "grande efeito", uma vez que, considerou, a presidente da Comissão Europeia não fez "praticamente nenhuma menção à habitação" no seu discurso do Estado da União.O deputado da IL perguntou ainda se o Governo, antes de pedir ajuda à União Europeia, "já fez tudo aquilo que poderia fazer" para responder à crise na habitação, respondendo de seguida que "não, e um exemplo claro [disso] é que o Estado está há 16 anos para saber quantos imóveis é que tem".Em 1 de setembro, o Governo enviou uma carta à Comissão Europeia com as suas prioridades para 2024, que incluíam uma iniciativa europeia de habitação acessível ou um "enquadramento para a resiliência das superfícies aquáticas e a disponibilidade de água".Esta carta mereceu críticas da oposição, com o PSD a considerar que o primeiro-ministro estava a tentar "enxotar responsabilidades" do falhanço do seu Governo na área da habitação. O Chega qualificou a missiva como uma "capitulação e um embaraço para Portugal".