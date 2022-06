MNE russo impedido de voar até à Sérvia. "O inconcebível aconteceu", reagiu

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, considerou esta segunda-feira inconcebível o encerramento do espaço aéreo de três países europeus ao avião que o iria transportar para uma visita à Sérvia.





"O inconcebível aconteceu", disse Lavrov numa conferência de imprensa em Moscovo, citado pela agência francesa AFP."Esta é uma decisão sem precedentes de alguns membros da NATO", considerou o ministro russo, segundo a agência espanhola EFE.Lavrov disse que "se a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo for vista no Ocidente quase como uma ameaça global, então pode-se ver que as coisas no Ocidente são muito más".O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, confirmou o cancelamento da visita de Lavrov, que deveria estar hoje e na terça-feira em Belgrado, mas sem especificar as razões.A imprensa sérvia e fontes diplomáticas russas tinham dito anteriormente que Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro, três Estados membros da NATO, se tinham recusado a permitir que o avião de Lavrov sobrevoasse o seu espaço aéreo a caminho de Belgrado.Lavrov é um dos altos funcionários sob as sanções ocidentais impostas à Rússia pela sua invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.