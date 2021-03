Ministro do Ambiente diz que projetos como a nova ponte do Douro "precisam de tempo"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática afirmou esta terça-feira que, apesar da "pressa" com que se pretende que o Plano de Recuperação e Resiliência seja executado, projetos como a nova ponte do Douro "precisam de tempo" e "integração".







ESTELA SILVA/LUSA

"PRR quer dizer Plano de Recuperação e Resiliência, mas também pode querer dizer pressa. Pressa de fazer, pressa de investir, pressa de apoiar a economia para depressa ultrapassarmos esta crise provocada pela pandemia. Mas há coisas que se fazem com sentido de pressa, mas não se podem fazer depressa", afirmou João Pedro Matos Fernandes.O ministro, que falava na cerimónia de lançamento do concurso público internacional de conceção da nova ponte, exclusiva para o metro do Porto, que decorreu nos Jardins do Palácio de Cristal, alertou que, apesar da "pressa" em ver executadas as obras contempladas no PRR, projetos como a nova ponte sobre o rio Douro "precisam de tempo e cuidado de integração"."Como já disse, temos pressa nesta e em todas as obras do PRR, mas uma obra como esta tinha de começar com um concurso de ideias à escala mundial e a escolha do projeto deveria ser feita por um júri de engenheiros e arquitetos (...) há projetos que precisam de tempo e cuidado de integração", salientou.Matos Fernandes referiu ainda que, com o PRR e com o próximo quadro comunitário de apoio, obras como a nova ponte do Douro -- que representa "um enorme salto em relação ao investimento passado" -- "vão parecer o novo normal do investimento em mobilidade"."O reforço indispensável para garantir que só no setor dos transportes iremos reduzir em 40% as nossas emissões até 2030", disse.Quanto ao concurso de ideias lançado para a nova travessia para ligar o Porto e Vila Nova de Gaia através de metro, o ministro afirmou que "o produto da sua entrega já vai ter um pré dimensionamento da estrutura que permita avaliar a sua exequibilidade e o seu custo"."Da ponte já sabemos muita coisa, não deverá ter pilares no rio, a sua quota será ligeiramente mais alta do que a da ponte da Arrábida, para não perturbar a vista desta mesma ponte, conhecemos com rigor a integração urbana desta mesma ponte e vai ser para o metro, para as bicicletas e para os peões", esclareceu, acrescentando que o concurso de ideias vai estar aberto por "quatro meses".No fim da sua intervenção, Matos Fernandes agradeceu "à sorte" por desempenhar funções enquanto ministro do Ambiente e ter a "oportunidade de lançar o concurso"."Mais tarde ou mais cedo, vou mesmo ser ex-ministro, mas esta já ninguém ma tira", afirmou.A nova travessia para ligar o Porto e Gaia através de metro deve ficar entre as pontes da Arrábida e Luís I e servirá uma nova linha de Vila Nova de Gaia, entre a Casa da Música e Santo Ovídeo.A cerimónia contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e de vários autarcas da região.No evento foram também consignadas as empreitadas das linhas Rosa e o prolongamento da Amarela do Metro do Porto.No que se refere à Linha Amarela, em causa está o prolongamento de Santo Ovídeo a Vila D'Este, em Gaia, enquanto a Linha Rosa constitui um novo trajeto no Porto entre a zona de S. Bento/Praça da Liberdade e a Casa da Música.Fonte oficial da Metro do Porto revelou à agência Lusa a 03 de março que o Tribunal de Contas (TdC) deu luz verde às empreitadas de construção da Linha Rosa e de prolongamento da Linha Amarela até Vila d' Este.O visto do TdC foi dado aos contratos assinados, em novembro, entre a Metro do Porto e o consórcio Ferrovial/ACA, por um valor global de 288 milhões de euros.Deste valor, 189 milhões destinam-se à Linha Rosa, no Porto, e 98,9 milhões ao prolongamento da Amarela, entre Santo Ovídeo e Vila D' Este, em Gaia."O investimento global nos dois projetos ronda os 407 milhões de euros -- incluindo expropriações, projetos, fiscalização, equipamento e sistemas de apoio à exploração", referiu a mesma fonte da Metro do Porto.A nova Linha Rosa (Circular) integrará quatro estações e cerca de três quilómetros de via.Esta ligação, entre a zona de S. Bento/Praça da Liberdade e a Casa da Música, passa pelo Hospital de Santo António, Pavilhão Rosa Mota, Centro Materno-Infantil, Praça de Galiza e polo universitário do Campo Alegre.O prolongamento da Linha Amarela entre Santo Ovídeo e a zona residencial de Vila d' Este vai permitir construir um troço com três estações e cerca de três quilómetros, passando pelo Centro de Produção da RTP e pelo Hospital Santos Silva.Atualmente, a rede tem 67 quilómetros, com seis linhas que servem sete concelhos e 82 estações, movimentando anualmente mais de 71 milhões de clientes (valor reportado a 2019, o último exercício antes da pandemia).