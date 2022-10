Ministro das Finanças britânico Kwasi Kwarteng confirma demissão

Kwasi Kwarteng esteve apenas 38 dias no cargo. Demissão foi pedida pela primeira-ministra Liz Truss.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro britânico das Finanças, Kwasi Kwarteng, confirmou hoje ter sido demitido pela primeira-ministra, Liz Truss, após apenas 38 dias no cargo.







REUTERS/Dylan Martinez

"Pediu-me para eu me demitir, e eu aceitei", escreve na carta de renúncia, apesar de continuar a insistir que a economia britânica precisa de reformas para crescer.Consciente de que a situação no país era "incrivelmente difícil" devido ao aumento das taxas de juro e preços da energia, Kwarteng diz que acreditou na "visão de otimismo crescimento e mudança" de Truss.Jeremy Hunt, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, substitui Kwasi Kwarteng. Já tentou duas vezes, sem sucesso, conquistar a liderança do Partido Conservador. Quando Liz Truss concorreu ao cargo, apoiou o seu rival Rishi Sunak.