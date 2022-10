Mais uma troca no governo de Liz Truss: sai Suella Braverman e entra Grant Shapps

Suella Braverman, ministra do Interior do Reino Unido, renunciou ao cargo depois de admitir ter acidentalmente partilhado detalhes sobre a segurança nacional.

A ministra do Interior do Reino Unido, Suella Braverman, demitiu-se esta quarta-feira seis semanas depois de ter sido nomeada para o cargo. Horas depois o gabinete da primeira-ministra Liz Truss nomeou Grant Shapps, ex-secretário de Transportes e um dos críticos mais proeminentes de Liz Truss dentro do partido, como o próximo ministro do Interior. Assinalando assim mais um momento de turbulência do governo de Liz Truss.