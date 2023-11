Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Militar sofreu ferimentos na mão após acidente com granada no dia 23

Um militar do Exército sofreu "ferimentos numa mão" após um acidente com uma granada nas instalações do Regimento de Comandos, em Belas, no passado dia 23, e encontra-se atualmente estável, informou hoje o ramo.







Pedro Catarino

Num comunicado hoje divulgado, o Exército escreve que no dia 23 de novembro de 2023, "pelas 22:00, um militar sofreu ferimentos numa mão, decorrentes de acidente com uma granada de mão de instrução, no interior das instalações do Regimento de Comandos, em Belas".De acordo com o ramo, o "militar encontra-se estável, após intervenção no Hospital Amadora-Sintra"."Conforme procedimento obrigatório, foi imediatamente iniciado um Processo de Averiguações sobre esta ocorrência", é adiantado na nota.