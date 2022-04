Miguel Oliveira termina Grande Prémio de Portugal em quinto lugar

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O piloto francês Fábio Quartararo (Yamaha) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, numa prova em que o português Miguel Oliveira (KTM) foi quinto classificado no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).







PA/JOSE SENA GOULAO

Quartararo, que partiu da quinta posição da grelha, chegou ao comando da prova à terceira das 25 voltas, terminando com o tempo de 41.39,611 minutos batendo o compatriota Johann Zarco (Ducati) por 5,409 segundos e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que foi terceiro, a 0,659.Com estes resultados, Quartararo, campeão em título, é o primeiro piloto a bisar no Algarve, ascendendo ao comando do campeonato, com 69 pontos, os mesmos que tem o espanhol Alex Rins (Suzuki), que foi quarto depois de partir da 23.ª posição.