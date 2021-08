No Estádio Olímpico de Tóquio, o atleta de Mangualde, que tinha sido quinto nos Jogos Rio2016 e é campeão europeu da categoria, marcou 10,68 na última tentativa.

Miguel Monteiro conquista bronze no lançamento do peso F40

O atleta Miguel Monteiro conquistou hoje a medalha de bronze na prova do lançamento do peso F40 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, na qual o recorde mundial, que lhe pertencia, foi batido três vezes.







Miguel Monteiro, atleta de baixa estatura, conseguiu a marca de 10,76 metros no quinto lançamento, depois de um primeiro arremesso a 10,45, de dois nulos, e de um lançamento a 10,37.No Estádio Olímpico de Tóquio, o atleta de Mangualde, que tinha sido quinto nos Jogos Rio2016 e é campeão europeu da categoria, marcou 10,68 na última tentativa.O recorde mundial de 11,01, que pertencia a Miguel Monteiro desde fevereiro passado, caiu três vezes durante a final, numa "luta" que envolveu Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e o iraquiano Garrah Tnaiash, que detinha o recorde paralímpico.No primeiro lançamento, o russo marcou 11,02, e liderou o concurso até à última tentativa, na qual o iraquiano marcou 11,15, fazendo cair o recorde e assumindo a liderança da prova.Na derradeira tentativa, Denis Gnezdilov fixou novo recorde mundial, com 11,16, assegurou o ouro, e "empurrou" Garrah Tnaiash para a prata.Portugal conseguiu a primeira medalha nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, nos quais está representado por 33 atletas, que competem em oito modalidades.