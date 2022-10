Metro de Lisboa com estações fechadas hoje às 23:00 e condicionamentos na 3.ªfeira

O Metropolitano de Lisboa (ML) informou que "foram decretados serviços mínimos" no âmbito da greve marcada para terça-feira, estando previsto o encerramento das estações a partir das 23:00 de hoje e tempos de espera "superiores ao normal" na terça-feira.





Os condicionamentos devido à paralisação convocada pelas organizações sindicais representativas dos trabalhadores da transportadora foram anunciados hoje de manhã no 'site' da empresa, com a ressalva de que a informação está "sujeita a alterações de última hora".O serviço será normalizado a partir das 6:30 de quarta-feira.Em declarações à agência Lusa, Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), confirmou hoje a greve de 24 horas dos trabalhadores do ML por melhores condições de trabalho e aumentos salariais."Contudo, como o tribunal arbitral decretou serviços mínimos, os sindicatos decidiram reunir-se hoje à tarde para discutir o assunto", adiantou Anabela Carvalheira.Os trabalhadores do ML já tinham marcado uma greve para 12 de outubro que foi depois desconvocada por terem sido decretados serviços mínimos, mas os sindicatos entregaram um novo pré-aviso de paralisação para terça-feira, dia 25.Em comunicado, em 6 de outubro, a FECTRANS sublinhou que a determinação de serviços mínimos pelo tribunal arbitral ignorou "claramente as características do trabalho em subsolo e a responsabilidade de garantir a segurança de trabalhadores e utentes".O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.