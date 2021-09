Menezes Leitão apoia advogado de Vieira e aponta ingerência ao Conselho Superior do MP

A Ordem dos Advogados (OA) colocou-se esta sexta-feira ao lado de Magalhães e Silva na situação que levou à saída do advogado do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), após considerar ter sido alvo de "censura implícita" pelo organismo.







Luís Menezes Leitão, bastonário da Ordem dos Advogados Sérgio Lemos

Num comunicado assinado pelo bastonário Luís Menezes Leitão, a OA insurge-se contra a posição assumida pelo CSMP em relação ao exercício do mandato dos advogados que a integram, na qual o conselho exortou os seus membros para o cumprimento dos deveres estatutários."Vem a Ordem dos Advogados esclarecer que a regulação do exercício do mandato forense pelos advogados é matéria da sua competência exclusiva, não podendo mais nenhuma entidade ingerir-se no desempenho desta atribuição estatutária", refere a nota divulgada pela Ordem, sublinhando que a presença dos advogados em organismos da magistratura "em caso algum pode impedir que a defesa dos seus constituintes seja exercida".Em causa está uma entrevista dada por Magalhães e Silva, advogado do ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, à TVI, em 12 de julho, na qual criticava a atuação do procurador do Ministério Público (MP) responsável pelo processo, Rosário Teixeira. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) exigiu ao CSMP o repúdio das críticas de Magalhães e Silva, que ocupava o cargo de vogal naquele organismo desde 2016."O artigo 93.º do Estatuto da Ordem dos Advogados prevê a possibilidade de o advogado fazer as declarações públicas que forem necessárias à defesa do seu cliente, após previamente autorizado para o efeito por parte do Presidente do Conselho Regional competente, sendo que mais nenhum órgão dispõe de competência para se ingerir nesta matéria e, de alguma maneira, censurar o exercício do mandato", pode ler-se ainda no comunicado da OA.Magalhães e Silva explicou que "o Conselho Superior não repudiou formalmente", mas vincou que a aprovação da deliberação a exortar os membros para cumprir os seus deveres constituiu "uma censura implícita", argumentando, por isso, que "não havia outra alternativa senão, efetivamente, sair" do CSMP.Na carta de renúncia, endereçada à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, e a que a Lusa teve acesso, o advogado já contestava a atuação do CSMP, uma vez que este organismo entendia "ser-lhe lícito censurar, com a publicidade que têm as deliberações do CSMP, o livre exercício de um mandato forense, quando no respeito das normas estatutárias da profissão".