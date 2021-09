Líbano: Formação de um novo governo, após mais de um ano de espera

A presidência do Líbano anunciou esta sexta-feira a formação de um novo governo, após 13 meses marcados por intermináveis negociações políticas que agravaram uma crise económica com a qual o país se debate há dois anos.







O Presidente Michel Aoun e o primeiro-ministro designado, Najib Mikati, "assinaram o decreto para formar o novo governo na presença do presidente do parlamento, Nabih Berri", indicou a presidência na rede social Twitter.A nova equipa inclui personalidades apolíticas, algumas das quais gozam de boa reputação, como Firas Abiad, diretor do hospital público Rafic Hariri, que lidera a luta contra o novo coronavírus.O executivo de 24 ministros deve realizar a sua primeira reunião na segunda-feira às 11:00 (09:00 em Lisboa), indicou o secretário-geral do Conselho de Ministros, Mahmud Makiyye.O Líbano está com um governo interino desde que o primeiro-ministro Hassan Diab se demitiu a 10 de agosto de 2020 seis dias depois da catastrófica explosão no porto de Beirute, que causou mais de 200 mortos, milhares de feridos e destruiu bairros inteiros da capital libanesa.Desde então, a crise económica sem precedentes que o país atravessa desde o verão de 2019 tem continuado a piorar e foi considerada pelo Banco Mundial como uma das piores do mundo desde 1850.Com uma inflação galopante e despedimentos em massa, 78% da população libanesa vive atualmente abaixo da linha da pobreza, segundo a ONU.Além da queda livre da moeda local, de restrições bancárias inéditas, diminuição de subsídios, falta de combustível e de medicamentos, os libaneses enfrentam há vários meses cortes de energia, que já atingiram as 22 horas diárias.O novo governo tem numerosos desafios à sua espera, nomeadamente a conclusão de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, cujas negociações estão suspensas desde julho de 2020.Para a comunidade internacional, este é um passo essencial para tirar o Líbano da crise e desbloquear ajuda substancial.Há mais de um ano que a comunidade internacional condicionou a ajuda ao Líbano à formação de um governo capaz de combater a corrupção e realizar reformas significativas. Foi fornecida apenas ajuda humanitária de urgência na sequência da explosão em Beirute, sem passar pelas instituições oficiais.No final de julho, Aoun encarregou Najib Mikati, antigo primeiro-ministro e um dos homens mais ricos do país, de formar um novo governo após o fracasso dos seus dois antecessores.O antigo primeiro-ministro Saad Hariri desistiu em meados de julho após nove meses de negociações difíceis. Antes dele o embaixador Mustafa Adib só tinha resistido cerca de um mês.