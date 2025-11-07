Martínez enaltece a surpresa Carlos Forbs e lamenta ausência de Nuno Mendes: "É o melhor do Mundo"

Selecionador nacional anunciou esta sexta-feira os convocados para os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial de 2026.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

O selecionador Roberto Martínez classificou esta sexta-feira Nuno Mendes como o melhor futebolista do mundo da atualidade e enalteceu as qualidades de Carlos Forbs, a surpresa da convocatória de Portugal para as últimas duas rondas de apuramento para o Mundial'2026.



Roberto Martínez, selecionador nacional Lusa

Em destaque no Club Brugge, Forbs foi chamado pela primeira vez pelo selecionador português, numa lista de 26 jogadores em que não está Nuno Mendes, lesionado, mas que tem os regressos de João Cancelo e João Neves (o médio esteve na última chamada, mas foi dispensado devido a problemas físicos).

"Não há um jogador para substituir o Nuno Mendes. É especial. Provavelmente, é o melhor do mundo neste momento, mas a minha avaliação no Nuno Mendes é subjetiva, é como um filho. É decisivo no seu clube e para mim e agora é o melhor do mundo. Os outros treinadores não têm de concordar comigo. Vai ser um desafio não poder contar com ele", afirmou Roberto Martínez.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol destacou a época de Carlos Forbs no Club Brugge, jogador que pode acrescentar nesta altura algo diferente à seleção nacional.

"Tem um perfil muito especial. É um jogador rápido, vertical, mas que consegue jogar nas duas alas. Acho que é muito importante. Está no melhor momento da carreira e já passou por várias experiências, como em Inglaterra, nos Países Baixos e agora na Bélgica. Está a ter um papel muito importante na sua equipa e merece. Parabéns para o Carlos", referiu o treinador de 52 anos.

Nas duas últimas jornadas do Grupo F, Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, às 19:45, e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto (14:00).

Um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.

Leia Também Grande novidade nos convocados de Roberto Martínez para os jogos com Irlanda e Arménia

"O foco agora é apurar. Não vamos discutir ou falar do Mundial agora porque primeiro temos de chegar lá. O foco é o apuramento e vou proibir falar em mais do que isso. Depois, temos de pensar em melhorar e podemos falar em novos jogadores e opções", frisou.

O apuramento, o nono da história de Portugal para um Campeonato do Mundo, já podia ter acontecido em outubro, caso tivesse vencido a Hungria, mas a seleção nacional acabou por ceder um empate (2-2) nos descontos, em Alvalade.

"Queremos melhorar em relação aos últimos 20 minutos dessa partida e aprender a controlar melhor o jogo. Esse jogo foi uma lição muito importante para nós", confessou.

O estágio arranca na segunda-feira, com um treino agendado para Cidade do Futebol para as 17:00.

Portugal lidera o grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.