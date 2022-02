Marcelo começa hoje a ouvir os partidos. Está em marcha a formação do novo Governo

Audiências começam à tarde com o Livre, depois o PAN, o BE, e terminam com o PCP. Amanhã seguem-se Iniciativa Liberal, Chega, PSD e o PS. Cada encontro deve demorar uma hora e Marcelo terá a tarefa facilitar, nem foi preciso a reunião entre Costa e Catarina a 31 de janeiro.