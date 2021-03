Marcelo combinou com Costa não se dirigir ao país por estar a viajar para Roma

O Presidente da República disse hoje que combinou com o primeiro-ministro não se dirigir ao país por "ser impossível" fazê-lo depois da divulgação do plano, dado estar em viagem para Roma para uma audiência com o papa.





"O primeiro-ministro falou mais tarde do que a partida do Presidente e, portanto, fazia sentido ser o primeiro-ministro a apresentar o plano em concreto aos portugueses e era impossível ao Presidente estar a intervir depois disso", disse Marcelo Rebelo de Sousa.Falando aos jornalistas portugueses em Roma, depois de ter recebido esta manhã pelo papa Francisco na Cidade do Vaticano, o chefe de Estado recordou que recebeu António Costa "anteontem [quarta-feira] à noite para ver o que iria ser o fundamental do plano a apresentar pelo Governo".De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "foi nesse encontro que se programou que o Presidente não falasse porque iria partir para Roma antes de o Conselho de Ministros terminar"."E depois, já em Roma, tive conhecimento do plano em pormenor", acrescentou."Tive conhecimento apenas em Roma porque tinha a noção geral, [...] mas corresponde à mesma preocupação, de abrir até à Páscoa sobretudo a atividade escolar e mais um ou outro ponto específico da atividade social e de ter uma Páscoa confinada -- que não é apenas com recolher obrigatório, mas ainda com confinamento -- e de fazer uma abertura a partir da Páscoa até maio com passos sucessivos", precisou.De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, mantém-se "esta convergência, [...] que vai até ao fim da pandemia em matéria de pandemia e que tem sido muito intensa porque é uma luta de todos"."Nós tivemos a reunião com os epidemiologistas e depois o senhor primeiro-ministro foi apresentando os vários passos do diálogo com os especialistas e foi a Belém de propósito na noite de anteontem [quarta-feira] para apresentar e para discutir e trocar impressões sobre as linhas gerais do plano, o calendário, o faseamento das medidas, o sentido das medidas, a sua flexibilidade", reforçou ainda.Na quinta-feira à noite, o Governo anunciou que as medidas de desconfinamento que vão vigorar entre 15 de março e 3 de maio, um processo gradual e que será sujeito a apreciação quinzenal em função da avaliação do risco da pandemia de covid-19.Considerado pelo primeiro-ministro, António Costa, como um desconfinamento a "conta-gotas", o plano apresentado após reunião do Conselho de Ministros mantém o dever geral de confinamento até à Páscoa.As medidas da reabertura hoje anunciadas serão revistas sempre que Portugal ultrapassar os "120 novos casos [de infeção] por dia por 100 mil habitantes a 14 dias" ou sempre que o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapasse o 1, referiu o chefe de Governo.Este plano de desconfinamento do país foi apresentado no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou, pela décima terceira vez, a renovação do estado de emergência por mais quinze dias, até 31 de março, para permitir medidas de contenção da covid-19.