Sábado – Pense por si

Última Hora

Manifestantes incendeiam Parlamento do Nepal

Lusa 12:27
As mais lidas

Os incidentes no parlamento ocorrem pouco depois de o primeiro-ministro Sharma Oli se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a proibição de acesso às redes sociais e o aumento da corrupção.

Manifestantes nepaleses incendiaram esta terça-feira o Parlamento na capital Katmandu, após a demissão do primeiro-ministro na sequência de protestos que causaram 19 mortos, anunciou um porta-voz da assembleia.

Protestos no Nepal: manifestantes incendeiam o parlamento em Katmandu
Protestos no Nepal: manifestantes incendeiam o parlamento em Katmandu AP Photo/Niranjan Shrestha

“Centenas de pessoas invadiram o recinto do Parlamento e incendiaram o edifício principal”, declarou Ekram Giri, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Os incidentes no parlamento ocorrem pouco depois de o primeiro-ministro Sharma Oli se ter demitido, na sequência de uma onda de protestos contra a proibição de acesso às principais plataformas de redes sociais e o aumento da corrupção.

Artigos Relacionados
Tópicos Corrupção Parlamento Nepal França Katmandu
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Manifestantes incendeiam Parlamento do Nepal