Mais de 6.100 pessoas impedidas de passar fronteiras entre Portugal e Espanha

Mais de 6.100 pessoas foram impedidas de circular nas fronteiras entre Portugal e Espanha desde 31 de janeiro, data em que voltou a vigorar o controlo temporário devido à pandemia, revelou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).







Fronteira Espanha-Portugal Lusa

Num comunicado de balanço sobre o controlo nas fronteiras terrestres devido à covid-19, o MAI refere que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) controlaram, entre 31 de janeiro e 03 de abril, um total de 786.829 cidadãos e 682.2456 viaturas nos pontos de passagem autorizados (PPA).Segundo o MAI, dos 786.829 cidadãos controlados, 6.141 foram impedidos de circular pelos pontos de passagem autorizados.O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita precisa que as recusas de circulação se verificaram em Valença (2.080), Caia (1.272), Castro Marim (1.090), Vila Verde da Raia (480), Vilar Formoso (452), Vila Verde de Ficalho (175), Quintanilha (156), Monção (97), Marvão (71), Miranda do Douro (55), Ponte da Barca (50), Melgaço (44), Monfortinho (44), Montalegre (31), Barrancos (25), Mourão (13) e Vinhais (seis).O MAI refere também que o PPA de Valença, Viana do Castelo, foi aquele que controlou o maior número de cidadãos, um total de 298.423, seguido de Vilar Formoso, Guarda (127.018), Vila Verde da Raia, Chaves (101.258), Caia, Elvas (83.988), Castro Marim, Faro (55.211), Quintanilha, Bragança (31.018) e Vila Verde de Ficalho, Beja (25.174).Nos PPA que funcionam com horários limitados, foram controladas 8.896 pessoas em Marvão, 27.976 em Monção, 4.554 em Melgaço, 1.879 em Montalegre, 531 em Vinhais, 2.067 em Ponte da Barca, 3.197 em Miranda do Douro, 6.989 em Termas de Monfortinho, 6.625 em Mourão, 1.938 em Barrancos e 87 em Rio de Onor.O MAI indica ainda que a GNR controlou 682.245 viaturas, 292.680 das quais pesados de mercadorias e 389.565 viaturas ligeiras, tendo reencaminhado nos pontos de passagem não autorizados 238 viaturas para os PPA.O Ministério da Administração Interna anunciou hoje que o controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais entre Portugal e Espanha vai manter-se até 15 de abril devido à pandemia de covid-19.A circulação entre Portugal e Espanha nos 18 PPA está limitada ao transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.Em Portugal, morreram 16.879 pessoas dos 823.335 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.847.182 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.