Mais de 50 operacionais combatem incêndio em armazém em Sintra

Mais de 50 operacionais combatem hoje um incêndio num armazém em Fervença, na freguesia de São João da Lampas e Terrugem, no concelho de Sintra (Lisboa), adiantou à agência Lusa a Proteção Civil.





De acordo com o CDOS de Lisboa, trata-se de "um incêndio industrial", na rua 25 de Abril, em Fervença."Nós ainda não temos a certeza, mas em princípio será uma fábrica de bolos. Estamos a tentar obter essa informação com o CDOS [Comando Distrital de Operações e Socorro] no local, se será uma fábrica de bolos ou não, mas é um armazém", disse fonte da Proteção CivilEncontram-se ainda no local 55 operacionais, apoiados por 17 viaturas, segundo o CDOS de Lisboa."Neste momento, o incêndio ainda se encontra ativo", indicou a mesma fonte cerca das 21:50.O alerta para o incêndio foi dado pelas 20:46, acrescentou.