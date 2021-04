As mais lidas

Maioria PS, BE, CDS e PAN aprovam alterações à lei eleitoral autárquica

A Assembleia da República aprovou hoje, por maioria, as alterações à lei eleitoral autárquica, que dá resposta às reivindicações dos movimentos de autarcas independentes que se queixavam de dificultar as candidaturas.







Votaram a favor PS, BE, CDS, PAN e as duas deputadas não inscritas, Joacine Katar Moreira (Ex-Livre) e Cristina Rodrigues (ex.PAN). O PSD, PCP e PEV votaram contra, enquanto os deputados do Chega e Iniciativa Liberal se abstiveram.Tratando-se da lei orgânica, a votação foi eletrónica. O diploma recolheu 131 votos a favor, 87 contra e duas abstenções.