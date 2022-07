MAI esclarece que a esquadra da PSP da baixa do Porto não encerrou

O ministro da Administração Interna esclareceu hoje que a esquadra da PSP na baixa do Porto suspendeu temporariamente o atendimento e esta decisão de "ajustamento do horário" de funcionamento "não é a primeira vez que acontece" no país.







TIAGO PETINGA/LUSA

"A esquadra não foi encerrada, suspendeu o encerramento até às 16:00 da tarde", disse José Luís Carneiro aos jornalistas no final de uma reunião com direção nacional da Polícia de Segurança Pública no Comando Metropolitano de Lisboa para análise da gestão do efetivo e das infraestruturas policiais.Questionado sobre o encerramento da 9.ª Esquadra da PSP no Porto, na zona do Infante, o ministro sublinhou que "não é primeira vez que isto acontece na área metropolitana do Porto", sendo tomada esta decisão quando é necessário "estabelecer um horário de atendimento diferente daquilo que é um horário permanente e regular, sobretudo no verão"."Não é a primeira vez que na área metropolitana do Porto e em outros locais do país que se ajusta o horário de atendimento. O atendimento pode ser feito de várias formas", precisou.O ministro acrescentou que a comandante da PSP do Porto "teve de tomar uma decisão", que passou por "ter patrulha ou esquadra", e optou "por ter patrulha porque a patrulha é aquilo que se movimenta pela cidade e para onde as pessoas necessitam".José Luis Carneiro disse também que não foi informado dessa decisão, mas já teve "oportunidade de falar com o presidente da Câmara do Porto sobre as formas diversas e adequadas às necessidades dos cidadãos", nomeadamente o atendimento de pessoas em outros matérias de baixa gravidade.José Luís Carneiro sustentou que não tinha de ser informado desta decisão da PSP do Porto, uma vez que a polícia "tem uma autonomia na organização e gestão de recursos" e "o poder político não se pode intrometer nos níveis de operacionalidade" .Durante a reunião de hoje do executivo, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, defendeu hoje que o encerramento da 9.ª Esquadra da PSP, no Infante, demonstra "grande insensibilidade" e vai contribuir para "um sentimento de insegurança e abandono" da população.No domingo, em declarações à Lusa, o presidente da Câmara do Porto reagiu ao edital publicado naquela esquadra da baixa do Porto, no qual se lê que "por imperativos de ordem operacional o serviço de atendimento ao público está suspenso até às 16:00"."Fui completamente surpreendido. Aliás, hoje falei com o comandante [da Polícia Municipal do Porto] Leitão da Silva e tive o cuidado de lhe perguntar se ele sabia de alguma coisa e ele [respondeu que] não sabia de nada. É uma situação que me preocupa muito", disse no domingo o autarca.