Maddie: Material recolhido vai ser entregue às autoridades alemãs para perícia

O material recolhido durante as buscas que decorreram durante três dias na barragem do Arade, em Silves, no âmbito do caso Maddie, vai ser entregue às autoridades alemãs para perícias, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).







Luís Forra/LUSA_EPA

"[...] A Polícia Judiciária informa que foram dadas como cumpridas as diligências solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias", lê-se numa nota enviada pela PJ.As autoridades policiais cumpriram hoje o terceiro e último dia de buscas na barragem do Arade - mais um do que o inicialmente previsto - para tentar encontrar indícios relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann, há 16 anos."Salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs, de acordo com as regras da cooperação judiciária internacional", prossegue a nota.A operação decorreu sob a coordenação da Polícia Judiciária, envolvendo investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança."Os trabalhos tiveram a participação das autoridades alemãs (BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS)", refere a PJ.Na operação colaboraram, ainda, elementos da GNR, em várias valências, do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e do Município de Silves, no que respeita à logística necessária ao desenvolvimento dos trabalhos.A menina de origem britânica desapareceu em 2007 de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros do local onde decorreram estes trabalhos.As buscas foram requeridas pela polícia germânica por suspeitar do envolvimento de um cidadão alemão no desaparecimento da criança, e que alegadamente frequentava aquele local na barragem do Arade, no concelho de Silves, no distrito de Faro.A realização destas buscas em 2023, 16 anos depois do desaparecimento, estão a ser acompanhadas pela Polícia Metropolitana de Londres e pela Polícia Judiciária, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Silves.