É falsa a notícia sobre a morte da escritora italiana Elena Ferrante, Lusa verifica

É falsa a "notícia" sobre a morte de Elena Ferrante que está a circular nas redes sociais, com aparente origem na conta da tradutora norte-americana Ann Goldstein.
A notícia sobre a morte de Elena Ferrante está a circular nas redes sociais com aparente origem na tradutora Ann Goldstein, mas a conta que dá a notícia é falsa e não há informação sobre a morte da escritora.
Elena FerranteDIREITOS RESERVADOS
Alegação: "Recebi notícias terríveis de Roma. Elena Ferrante faleceu."
A notícia da morte de Elena Ferrante começou a circular no X, antigo Twitter, ao final da manhã de terça-feira, 10 de março, numa publicação aparentemente partilhada por Ann Goldstein, editora da revista "The New Yorker" e tradutora para inglês de algumas das obras dessa misteriosa escritora italiana, cuja identidade se desconhece (https://archive.ph/Xf1k4, https://archive.ph/EVj0z, https://archive.ph/rvcFb e https://archive.ph/StU9A).
"Recebi notícias terríveis de Roma. Elena Ferrante faleceu. Não escrevia há algum tempo e estava doente. Adeus, minha extraordinária, inesquecível e brilhante amiga!", lê-se na publicação já com centenas de partilhas e quase 350 mil visualizações: https://archive.ph/TFOxg.
Entre as contas que estão a partilhar a alegada notícia estão figuras públicas nacionais, como o advogado e comentador político Francisco Mendes da Silva (https://archive.ph/Ljqkv) e a professora universitária e comentadora Raquel Vaz Pinto (https://archive.ph/gPLHL).
A nível internacional, a notícia está a ser partilhada por jornalistas como Nikki Marks, da BBC (https://archive.ph/r3u9n), o escritor indiano Amitav Gosh, que partilhou a "notícia muito triste" com os seus mais de 450 mil seguidores (https://archive.ph/pTVmg) e o colunista Nicholas Kristoff, do New York Times, que também divulgou o 'tweet' aos seus 1,8 milhões de seguidores (https://archive.ph/xizFW).
Factos: a conta da tradutora americana e a informação sobre a morte são falsas
Uma pesquisa pelo nome da escritora não revela qualquer notícia sobre a sua morte. Também não são conhecidas contas oficiais de Ann Goldstein nas redes sociais e a análise da conta no X revela que foi criada há dias e tem apenas algumas dezenas de seguidores e quatro publicações, o que indicia poder ter sido criada especificamente para partilhar esta notícia: https://archive.ph/M5ir0.
Além disso, uma publicação da mesma conta feita cerca de três horas depois do 'post' sobre a morte da escritora veio desmentir a informação e apontar a eventual autoria: "Esta notícia é falsa, [foi] criada pelo jornalista italiano Tommaso Debenedetti. Mas será que Elena Ferrante ainda está viva? Ela está bem? O seu último livro foi publicado em 2019 e o seu último artigo em 2021. O seu editor devia dizer-nos algo!" (https://archive.ph/nJhbL).
Apesar desta "confissão", não foi ainda possível verificar se a conta foi de facto criada por Tommaso Debenedetti, uma figura conhecida pelo envolvimento em vários episódios de criação e disseminação de conteúdos falsos, incluindo alegadas entrevistas a escritores (https://archive.ph/Y6Qj0, https://archive.ph/3KxOt e https://archive.ph/OOM7j) e notícias falsas sobre a morte de figuras públicas como o Papa, Fidel Castro e a própria Elena Ferrante, em 2022: https://archive.ph/twgUQ e https://archive.ph/6v1xz.
Noutro episódio recente, também é atribuída a Tommaso Debenedetti a notícia falsa sobre a morte da escritora e jornalista mexicana Elena Poniatowska, de 93 anos (https://archive.ph/1ud3R e https://archive.ph/jip65), informação que a própria desmentiu através da conta da Fundação Elena Poniatowska Amor: https://archive.ph/RnKWw.
Entretanto, numa nota da comunidade adicionada por um "colaborador de IA experimental" do X, os utilizadores desta rede social são alertados que "Elena Ferrante não faleceu" e que "nenhuma fonte fidedigna noticiou a sua morte", apontado a nota que este caso "parece ser um rumor de uma conta nova, semelhante a um anúncio falso de 2022": https://archive.ph/9uF36 (este link de arquivo inclui outras propostas de notas da comunidade).
O caso também já foi verificado pelo Facta.news, um projeto italiano de verificação de factos, que concluiu tratar-se de mais um embuste do "falsário Tommaso Debenedetti": https://archive.ph/fMnRx.
Avaliação Lusa Verifica: Falso
É falsa a "notícia" sobre a morte de Elena Ferrante que está a circular nas redes sociais, com aparente origem na conta da tradutora norte-americana Ann Goldstein. Além de não existir qualquer informação oficial sobre a morte da escritora italiana, a conta que avançou com a informação já assumiu que "a notícia é falsa" e terá sido criada "pelo jornalista italiano Tommaso Debenedetti", autor de várias histórias falsas.
É falsa a notícia sobre a morte da escritora italiana Elena Ferrante, Lusa verifica