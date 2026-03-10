Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

YouTube expande funcionalidade para detetar conteúdo gerado por IA

Lusa 19:37
As mais lidas

Inicialmente, esta ferramenta vai estar disponível em França, Reino Unido, EUA e Brasil, mas o YouTube pretende alargar, gradualmente, o acesso, de modo a que esta fique disponível, até ao final do ano, mundialmente.

O YouTube anunciou esta terça-feira que está a expandir a sua funcionalidade que permite detetar conteúdo gerado por Inteligência Artificial (IA), passando a abranger jornalistas e candidatos políticos.

YouTube adota mecanismo para detetar conteúdo feito por IA
YouTube adota mecanismo para detetar conteúdo feito por IA

A 'Likeness ID', que foi lançada em 2025, procura semelhanças entre uma pessoa e conteúdos gerados por IA, incluindo os 'deepfakes', que replicam um rosto e a voz.

"Hoje estamos a expandir este serviço para um grupo piloto de autoridades públicas, jornalistas e candidatos políticos", anunciou, em comunicado, o YouTube.

Inicialmente, esta ferramenta vai estar disponível em França, Reino Unido, EUA e Brasil, mas o YouTube pretende alargar, gradualmente, o acesso, de modo a que esta fique disponível, até ao final do ano, mundialmente.

No que se refere aos jornalistas, a plataforma quer contactar parceiros na área dos media, que poderão sugerir nomes de profissionais que vão ter acesso a esta funcionalidade.

Já na esfera política, o serviço será disponibilizado a autoridades que já manifestaram interesse, mas também vai chegar aos partidos.

Quando o 'Likeness ID' deteta uma correspondência entre uma figura pública e o conteúdo manipulado, o utilizador é notificado e pode rever o vídeo.

Caso se trate de uma falsificação de identidade, poderá ser solicitada a remoção do conteúdo.

O YouTube ressalvou que o facto de o conteúdo ser identificado não significa, automaticamente, que este vai ser removido, protegendo assim o que considerou ser conteúdos de interesse público, como paródias ou sátiras.

Artigos Relacionados
Tópicos Conteúdos Político Apoio Político Política YouTube Brasil França Estados Unidos Reino Unido
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

YouTube expande funcionalidade para detetar conteúdo gerado por IA