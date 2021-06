Julgamento de Ricardo Salgado adiado

O início do julgamento do ex-banqueiro Ricardo Salgado previsto para esta segunda-feira foi adiado, anunciou o juiz do caso.







Ricardo Salgado

O juiz Francisco Henriques manteve as datas de 14 e 15 de junho, pelo que o julgamento deverá iniciar-se na próxima segunda-feira.O adiamento do julgamento do ex-banqueiro, por crimes de abuso de confiança, em processo separado da Operação Marquês, já era uma possibilidade prevista, devido ao prazo para a defesa apresentar a contestação.Apesar de ter decidido adiar o julgamento, o juiz considerou que o mesmo deveria ter começado hoje, justificando que a resposta à contestação da defesa de Salgado poderia ser analisada no decurso das sessões e entendendo que não há motivo para que o julgamento não se realize o mais rapidamente possível, porque o processo não é de grande complexidade e o arguido só terá de estar presente se pretender prestar declarações.Face à decisão de adiamento, o presidente do coletivo de juízes manteve as datas previamente agendadas de 14 e 15 de junho para ouvir as testemunhas de acusação já indicadas, acrescentando que oportunamente será marcada "nova ordem de trabalhos relativamente aos meios de prova que não puderam ser produzidos nas sessões de hoje e terça-feira que ficaram sem efeito".Francisco Henriques reconheceu que tinha urgência em realizar este julgamento devido à agenda sobrecarregada que tem a partir de setembro, tendo a defesa negado que estivesse a tentar atrasar o mesmo, mas alertando para a necessidade de a contestação da acusação, que tem 150 páginas, ser devidamente ponderada e analisada antes do início dos trabalhos.O advogado de defesa Francisco Proença de Carvalho sugeriu ao juiz presidente que será seguro começar o julgamento só em julho.Face a esta posição, o juiz anunciou que vai esperar pela contestação da defesa de Salgado e analisará depois, na próxima semana, se podem ser agendadas mais sessões.O coletivo de juízes tinha validado a sua competência territorial para julgar o caso e tinha agendado audiências para hoje, par terça-feira e para 14 e 15 de junho (já com alegações finais), naquilo que seria um julgamento célere, mas o facto de ainda não ter terminado o prazo para a defesa contestar a acusação poderá obrigar o tribunal a adiar o início do julgamento.Fontes ligadas ao processo tinham dito à Lusa que, uma vez que o prazo para apresentar contestação ainda não terminou, "o julgamento não poderá começar sem a contestação ser apresentada" e analisada pelo tribunal.O antigo presidente do BES foi pronunciado pelo juiz de instrução da Operação Marquês, Ivo Rosa, por três crimes de abuso de confiança, em processo conexo e separado da Operação Marquês.