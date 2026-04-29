Joachim Kühn, Canyon, Shardik, SML e Pat Thomas atuam no Jazz em Agosto da Gulbenkian

O cartaz desta edição, que acontece entre 31 de julho e 09 de agosto, inclui 14 concertos, que irão dividir-se entre o Grande Auditório, o Auditório 2 e o Anfiteatro ao Ar Livre.

O pianista alemão Joachim Kühn, "figura histórica da inovação do jazz", abre, em 31 de julho, o 42.º Jazz em Agosto, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, cujo cartaz inclui também Canyon, Shardik e SML, entre outros.



Fundação Calouste Gulbenkian João Cortesão

À 42.ª edição, o Jazz em Agosto "reafirma a sua identidade de apresentar a atualidade criativa e original do jazz, música que não cessa de evoluir", de acordo com o diretor artístico do festival, Rui Neves, citado no comunicado de apresentação da iniciativa, enviado à agência Lusa.

O cartaz desta edição, que acontece entre 31 de julho e 09 de agosto, inclui 14 concertos, que irão dividir-se entre o Grande Auditório, o Auditório 2 e o Anfiteatro ao Ar Livre.

O único concerto a acontecer no Grande Auditório, e que abre o Jazz em Agosto em 31 de julho, é "um piano solo de uma figura histórica da inovação do jazz, Joachim Kühn, hoje com 82 anos, contudo sempre enérgico e surpreendente no estilo que o identifica".

Rui Neves salienta que "o interesse em ouvir, agora, este músico na plenitude da sua contribuição ao jazz provém da raridade dos seus concertos solo por sua própria imposição".

Para 01 de agosto estão marcados os concertos dos portugueses David Maranha, em órgão elétrico, e Rodrigo Amado, em saxofone tenor, que editaram juntos, em 2024, o álbum "Wrecks", e do quarteto norte-americano Canyon, que junta a pianista Sylvie Courvoisier, o violoncelista Lester St. Louis, o contrabaixista Joe Morris e o baterista Jerome Deupree, um dos elementos originais dos Morphine.

Em 02 de agosto, o Jazz em Agosto recebe "uma rara combinação de voz e contrabaixo", com Fred Moten, professor universitário, intelectual, escritor, a ler textos escolhidos, interventivos, acompanhado por Brandon Lopez, "um dos contrabaixistas mais relevantes da atualidade".

No mesmo dia, apresenta-se também o quarteto norte-americano Shardik, liderado pelo guitarrista Matt Hollenberg, que em julho editou "Cruelty Bacchanal", o segundo álbum do grupo que integra também a violinista Sana Nagano, o baixista Nick Jost e o baterista de Danny Sher.

Em 03 de agosto, sobe a palco o LUME - Lisbon Underground Music Ensemble, criado e liderado pelo pianista português Marco Barroso e que junta músicos de jazz e de música erudita.

A celebrar 20 anos, o projeto leva ao Jazz em Agosto "uma visão singular e irreverente da sonoridade de big band".

Para dia 04 de agosto está marcado o concerto do quarteto francês Bonbon Flamme, do qual faz parte o guitarrista português Luís Lopes.

O grupo, fundado pelo violoncelista Valentin Ceccaldi e que integra também o pianista Fulco Ottervanger e o baterista Étienne Ziemniak, deverá apresentar o segundo álbum, "Calaveras y Boom Boom Chupitos", editado no ano passado.

Dia 05 de agosto, apresenta-se no Jazz em Agosto o grupo pan-europeu The Sleep Of Reason Produces Monsters (TSORPM) que, com o trompetista italiano Gabriele Mitelli, a saxofonista dinamarquesa Mette Rasmussen, a 'turntablist' britânica Mariam Rezaei e o baterista austríaco Lucas König, "dá curso à livre improvisação onde a manipulação eletrónica adquire preponderância".

A canadiana Anna Webber, "uma das mais reconhecidas saxofonistas e compositoras da atualidade", atua no dia 06 de agosto, com o quinteto Shimmer Wince, que integra também Adam O'Farrill (trompete), Mariel Roberts (violoncelo), Elias Stemeseder, (sintetizador), e Lesley Mok (bateria), "cúmplices ideais de um dos projetos mais originais do jazz atual, dentro do seu leito comum".

Em 07 de agosto, apresenta-se o projeto mais recente do baterista e vibrafonista norte-americano Ches Smith, Clone Row, "uma fulgurante demonstração da sua soberba imaginação enquanto compositor, encaminhada para esta formação que partilha com duas guitarras [tocadas por Mary Halvorson e Liberty Ellmans], um baixo e eletrónica [Nick Dunston]".

O pianista britânico Pat Thomas, presença assídua do Jazz em Agosto nos últimos anos, apresenta-se no festival em 08 de agosto, dia em que sobe também a palco Dream Up, o novo projeto do baterista norte-americano Tomas Fujiwara, focado "na dinâmica criativa da percussão, com Kaoru Watanabe em tambores Taiko e flautas japonesas, Ches Smith em vibrafone, e Kweku Sumbry em percussão, oferecendo uma panorâmica percussiva, vibrante e global".

Para o último dia do 42.º Jazz em Agosto, estão marcados os concertos do Chicago Underground Duo, que junta o trompetista Rob Mazurek e o baterista Chad Taylor, e do quinteto SML (Small Medium Large), supergrupo formado por Anna Butterss (baixo elétrico), Jeremiah Chiu (sintetizador, sampling e percussão), Josh Johnson (saxofone e eletrónica), Booker Stardum (bateria e percussão) e Gregory Uhlmann (guitarra elétrica e efeitos).

Os preços dos bilhetes para os concertos do Jazz em Agosto variam entre os 12 e os 23 euros. Além dos bilhetes individuais, há passes disponíveis. Um dos passes, que custa cem euros, inclui os nove concertos que acontecem no Anfiteatro ao Ar Livre, e o outro, para os quatro concertos marcados para o Auditório 2, custa 40 euros.