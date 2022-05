Jake Daniels é o primeiro profissional de futebol britânico a assumir a homossexualidade

Jake Daniels, um futebolista de 17 anos que joga no Blackpool, da II Liga inglesa (Championship), tornou-se no primeiro jogador profissional britânico no ativo a assumir publicamente a homossexualidade, através de um comunicado hoje divulgado.







Direitos Reservados

"Esta época foi fantástica para mim. Fiz a primeira partida profissional, marquei 30 golos nas camadas jovens e assinei o meu primeiro contrato profissional. Mas, fora do campo, escondi quem eu realmente sou. Sempre soube que era homossexual e sinto que agora estou pronto para o assumir e ser eu mesmo", disse Jake Daniels, numa mensagem divulgada no 'site' do clube.Na década de 1990, Justin Fashanu, ex-avançado do Norwich e do Nottingham Forrest, foi o primeiro jogador a assumir-se como homossexual numa entrevista ao tablóide 'The Sun', mas numa altura em que jogava a nível amador."Ser homossexual ainda é um tabu no futebol masculino. Acho que é porque muitos futebolistas querem ser reconhecidos pela sua masculinidade. As pessoas olham como uma fraqueza, algo que em campo pode ser encarado como uma provocação", disse Jake Daniels.O seu gesto de foi recebido com muitas de mensagens de simpatia e admiração de todo o futebol inglês. "És uma inspiração para todos nós, Jake", escreveu o Leicester na sua conta no 'twitter'.Já a Federação inglesa de futebol (FA) comentou no seu 'site' que "o futebol é um desporto para todos", elogiou a coragem de Daniels, considerou ter sido dado "um grande passo na direção certa" e prometeu continuar a lutar por "um desporto verdadeiramente inclusivo".