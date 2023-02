Jakub Jankto, o primeiro internacional de futebol no ativo a assumir homossexualidade

Dentro do meio têm surgido várias reações ao anúncio do checo. Neymar referiu: "É um dia importante. Todo o ser humano deve ser livre para viver como quiser". Julian Nagelsmann e Jorge Valdano falaram de como a falta de modelos homessexuais no futebol são uma "vergonha".