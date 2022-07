Incêndios: PSD apela ao Governo que assegure funcionamento do SIRESP

A rede de comunicações utilizada pelas corporações de bombeiros e todos os operacionais envolvidos no combate a incêndios falhou durante os últimos fogos no distrito de Leiria.

O PSD apelou hoje ao Governo que "salvaguarde o melhor funcionamento" da rede SIRESP, depois de uma notícia divulgada sobre falhas durante os incêndios no distrito de Leiria que terão obrigado os bombeiros a recorrer a comunicações alternativas.







Em comunicado, a vice-presidente da bancada social-democrata Andreia Neto considerou que as "falhas contínuas" do SIRESP durante os incêndios em Leiria são de "enorme preocupação" e apelou ao executivo socialista "que acautele e garanta o funcionamento devido desta rede de comunicações". Rádio Renascença noticiou hoje que a rede de comunicações utilizada pelas corporações de bombeiros e todos os operacionais envolvidos no combate a incêndios falhou durante os últimos fogos no distrito de Leiria.Face às falhas na rede, os bombeiros ter-se-ão visto obrigados a recorrer aos próprios telemóveis para comunicar, noticiou aquela rádio."Perante a insegurança dos meios que têm ao seu dispor, só podemos manifestar toda a solidariedade com os bombeiros e lembrar que compete ao Estado acautelar e garantir que o SIRESP seja eficaz", completou a deputada Andreia Neto.