Incêndios: Mais de 200 operacionais combatem dois fogos ativos

Mais de 200 operacionais combatiam pelas 06:45 os dois fogos ativos em Portugal continental, com o incêndio no concelho de Valpaços, Vila Real, a mobilizar o maior número de meios, segundo dados da proteção civil.







Ricardo Ponte/Cofina

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os dois incêndios estavam a mobilizar 208 operacionais, com o apoio de 61 meios terrestres.O incêndio que mais meios mobilizava era o que deflagrou às 17:35 de quarta-feira na localidade de Lamas, freguesia de Ervões, concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, com 155 operacionais, apoiados por 47 veículos.Fonte da Guarda Nacional Republicana GNR disse hoje à Lusa que a Estrada Nacional (EN) 213 que liga Valpaços a Mirandela, cortada devido à reativação do incêndio foi reaberta à circulação pelas 23:15 de quarta-feira.Este incêndio sofreu na quarta-feira uma reativação no "mesmo local e mesma linha de incêndio", segundo explicou à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).Em curso está também o incêndio que deflagrou às 19:33 de quarta-feira na localidade de Vilela, freguesia de Rio Douro, concelho de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, que estava a ser combatido por 53 operacionais, com o apoio de 14 veículos.De acordo com a ANEPC, às 06:45 mais de 900 operacionais combatiam 21 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 289 veículos.Pelas 00:30 de hoje havia ainda cinco fogos ativos.