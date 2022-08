Incêndios: Fogo na Senhora da Graça combatido por 246 homens, 74 viaturas e 1 avião

O incêndio que começou no sábado à tarde na Senhora da Graça, em Mondim de Basto, distrito de Vila Real, "mantém-se em curso, não circunscrito" e a concentrar um elevado número de meios.







LUSA

No local, de acordo com o site da Autoridade Nacional da proteção Civil, estavam às 10:15, 246 operacionais, auxiliados por 74 viaturas e um meio aéreo.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), disse à Lusa que não há, neste momento, casas em risco.Ainda no distrito de Vila Real, na senhora do Viso, Santa Marta de Penaguião, lavra um outro incêndio, também não circunscrito, que está a mobilizar 43 operacionais, 11 viaturas e dois meios aéreos.Este incêndio começou no sábado, cerca das 23:45 e também aqui, de acordo com o CDOS, não há, neste momento, casas em risco.