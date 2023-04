A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O incêndio que deflagrou no sábado numa fábrica de produtos químicos em Gondomar encontra-se na "fase de rescaldo", que se prolongará por "mais algumas horas", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.







FERNANDO VELUDO/LUSA

Tópicos Gondomar Porto política

"O incêndio já se encontra em fase de conclusão, tendo já sido desmobilizados alguns meios", disse a fonte.O fogo, que não causou feridos, obrigou à evacuação de 15 casas por precaução, mas a "situação já foi normalizada", acrescentou.No local, permanecem em trabalho de rescaldo 66 operacionais, auxiliados por 22 viaturas.O incêndio na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme, Gondomar, no distrito do Porto, iniciou-se cerca das 17:40 de sábado e "tomou todo o espaço da fábrica", explicou no sábado à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros de Valbom, Manuel Viana.