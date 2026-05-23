Taça de Portugal: Hjulmand remete decisão sobre o seu futuro para mais tarde

Sem desvendar o seu futuro, Hjulmand falou da saída já anunciada do seu colega no meio-campo Hidemasa Morita, revelando que sentirá a falta dele e "não é fácil dizer adeus", num duelo que se disputará no Jamor, um local que acha "especial".

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O capitão do Sporting, Morten Hjulmand, afirmou este sábado que "é uma grande honra" ser associado a clubes como o Real Madrid, mas remeteu o futuro para depois da final da Taça de Portugal de futebol.



Hjulmand em conferência de imprensa TIAGO PETINGA/LUSA

"Ser associado a um grande clube, como o Real Madrid, é uma grande honra para mim, mas tenho contrato aqui e tenho muito respeito e amor pelo Sporting. O meu foco está em amanhã [domingo] e, no fim da época, falaremos sobre isso", frisou.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo da 'prova-rainha', face ao Torreense, o médio internacional dinamarquês lamentou o desfecho na I Liga, mas apontou ao objetivo de "terminar bem a época", num jogo que vai ser "difícil".

"Quando falamos sobre finais, é difícil dizer que há um favorito. Nós analisámos a época que o Torreense teve, temos muito respeito por isso. Acho que será um jogo difícil", considerou, lembrando: "Na nossa campanha, tivemos dificuldades com o Paços de Ferreira, Santa Clara e AVS. Pode ser também muito difícil jogar frente ao Torreense. Têm muita rapidez e força, estamos alertados e não será fácil para nós".

Sem desvendar o seu futuro, Hjulmand falou da saída já anunciada do seu colega no meio-campo Hidemasa Morita, revelando que sentirá a falta dele e "não é fácil dizer adeus", num duelo que se disputará no Jamor, um local que acha "especial".

"Treinei hoje, correu bem, mas a decisão se jogo é do treinador. Infelizmente, não treinei no Jamor na terça-feira. Para mim, é um sítio especial, pelo ambiente e pela tradição, com os adeptos a irem logo de manhã, a comer carne e beber cervejas, a celebrar durante o dia. É uma tradição muito boa. Espero que continue, apesar do estádio já ser antigo", apontou o médio, que jogará a terceira final em três épocas.

Sporting, segundo da I Liga, e Torreense, terceiro da II Liga, vão disputar a final da Taça de Portugal de futebol no domingo, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, que conta com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.