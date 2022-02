Guimarães registou 1.447 ninhos de vespa asiática em 2021

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O Serviço Municipal da Proteção Civil de Guimarães, no distrito do Braga, realizou, em 2021, 1.447 intervenções em ninhos de vespa velutina (conhecida como vespa asiática) no concelho, anunciou hoje a câmara municipal.







"No último ano (2021) registaram-se 1.447 intervenções, recorrendo à técnica de incineração e de inoculação (aplicação de inseticida), verificando-se uma acentuada subida em comparação com o ano de 2020 (954 intervenções)", refere o município, em comunicado.A autarquia refere que, em 2021, adquiriu "um novo equipamento que permite realizar a inoculação de ninhos através de injeção direta de inseticida", o qual possibilita "a exterminação de ninhos durante o período diurno, contribuindo para a aumento da capacidade de resposta dos serviços na exterminação de ninhos".Os munícipes podem, através do 'site' da Câmara Municipal de Guimarães, proceder à comunicação de ninhos de vespas velutinas através do preenchimento de um formulário que reporta diretamente ao Serviço Municipal da Proteção, que permitirá registar a localização exato do respetivo ninho."Este método de comunicação permite que o ninho seja devidamente georreferenciado e seja automaticamente enviado à equipa que realiza a exterminação de ninhos, que dará o seguimento necessário", explica o município.Esta espécie de vespa predadora foi introduzida na Europa através do porto de Bordéus, em França, em 2004. Os primeiros indícios da sua presença em Portugal surgiram em 2011, mas a situação só se agravou a partir do final do ano seguinte.