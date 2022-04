Governo convoca parceiros sociais para discutir Orçamento de Estado

O Governo convocou hoje as confederações sindicais e patronais para uma reunião de Concertação Social na segunda-feira para discutir o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).







Rodrigo Antunes/Lusa

A convocatória da reunião, a que a Lusa teve acesso, foi enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, ao início da tarde, a pedido do Gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, como é habitual.O "Orçamento do Estado para 2022" é o único ponto da ordem de trabalhos da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS), que se realizará nas instalações do CES.O chumbo do Orçamento do Estado para 2022 no parlamento foi o motivo que levou à queda do Governo e realização de novas eleições legislativas em 30 de janeiro, que deram maioria absoluta ao PS.A reunião da CPCS de segunda-feira será a primeira após a formação do novo Governo socialista, na qual Ana Mendes Godinho continuou como ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse ao XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, no dia 30 de março.A última reunião da CPCS realizou-se em 08 de março, com caráter de urgência, para debater a situação de crise na Ucrânia, na sequência da invasão pela Rússia.