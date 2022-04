Covid-19: Portugal doou 804.100 vacinas ao Sudão do Sul

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português anunciou hoje a chegada na terça-feira ao Sudão do Sul de 804.100 vacinas contra a doença covid-19, doadas por Portugal.







Vacinas Covid-19 - Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson Reuters

No anúncio, feito na rede social Twitter, o ministério explica que a doação foi feita através do sistema Covax, criado numa tentativa de impedir que os países ricos monopolizem o acesso às vacinas contra a covid-19."A coordenação de esforços é essencial para garantir o sucesso desta vacinação em África e no mundo", conclui a mensagem do ministério.No total, Portugal já doou mais de sete milhões de vacinas contra a covid-19, das quais metade foi entregue aos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.Além dos PALOP e Timor-Leste, Portugal doou vacinas contra a doença covid-19 a países africanos, latino-americanos ou do Médio Oriente ou da Ásia.O sistema Covax é coliderado pela Organização Mundial de Saúde, pela Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) e pela Aliança Global para as Vacinas (Gavi), presidida por José Manuel Durão Barroso.A covid-19 provocou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo um balanço da agência de notícias France-PresseA doença covid-19 é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro de 2021, na África do Sul.