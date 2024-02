Ex-inspetor da PJ Paulo Pereira Cristóvão começou a cumprir pena em Évora

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ex-inspetor da Polícia Judiciária (PJ) Paulo Pereira Cristóvão apresentou-se na terça-feira no Estabelecimento Prisional de Évora para começar a cumprir pena a que foi condenado em 2019, confirmou hoje à Lusa fonte prisional.







Paulo Pereira Cristóvão Pedro Ferreira

Pereira Cristóvão foi condenado em 2019 pelo Juízo Central Criminal de Cascais a sete anos e cinco meses de prisão e ao pagamento de 165.799 euros e juros de mora, no caso de dois assaltos a residências em 2014 que envolvia também outros arguidos.O antigo inspetor da PJ recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou o recurso em julho de 2022.Contestando o pagamento por considerar que estava sustentado "em pedido de indemnização inexistente", o antigo vice-presidente do Sporting invocou uma nulidade por excesso de pronúncia da decisão de primeira instância.Esta decisão foi confirmada em 2021 na íntegra pelo Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), mantendo a condenação em coautoria dos crimes de roubo agravado (um), sequestro (três) e furto qualificado na forma tentada (um).O processo de assaltos violentos a casas remonta a 2014 e levou 16 arguidos a julgamento pelos assaltos a uma residência no Atrium Cascais, em 27 de fevereiro de 2014, e a uma outra na Avenida do Brasil, em Lisboa, em abril desse ano.O coletivo de juízes acabou por absolver apenas um dos arguidos e aplicou penas de prisão efetiva a 12 dos restantes 15, entre eles o líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes (Mustafá).Em causa, segundo a acusação do Ministério Público, estavam crimes de associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma proibida, abuso de poder, violação de domicílio por funcionário e falsificação de documento.